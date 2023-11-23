شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف الأهلي من ضم مهاجم جديد فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أولويات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أن الأهلي رغب في ضم مهاجم صريح ومدافع واحتمالية ظهير أيسر، وحال انضمام عمر كمال عبد الواحد قد يتم التراجع عن تدعيم هذا المركز، مشيرا إلى أنه ينظر إلى عبد الواحد لتدعيم الناحية الهجومية.

قال شوبير خلال تصريحات لبرنامج الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: " الأهلي يتفاوض مع مهاجم جديد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، مؤكدا أن الجهاز الفني يرغب بالفعل في ضم مهاجم محلي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي.

وأردف،"أحمد أمين قفة مهاجم إنبي هو المهاجم الوحيد الذي نال إعجاب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ولا يمانع في ضمه للقلعة الحمراء، ولكن حتى هذه اللحظة لم يدخل الأهلي في مفاوضات مع اللاعب أو ناديه للتفاوض على ضم اللاعب".

وتابع،"كل ما حدث هو قيام بعض وكلاء اللاعبين المقربين من الطرفين بالتوسط من أجل إنهاء الصفقة لصالح اللاعب ومحاولة التقريب بين الطرفين لانضمام اللاعب إلى القلعة الحمراء".

وأوضح أن الأهلي لا يفكر في ضم مروان حمدي لاعب المصري يوجد تفاوض مع اللاعب على الإطلاق، مع قناعاتي أنه مهاجم من العيار الثقيل، والمهاجم المحلي الوحيد الذي لفت نظر كولر هو قفة، وسينظروا إلى موقف إنبي خاصة وأن له تجربة مريرة في مفاوضات التعاقد مع مصطفى شلبي والمقابل المالي الخاص بالصفقة".