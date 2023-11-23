شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة المصارعة سمر حمزة تحتفل بزفافها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة للاحتفال بزفافها اليوم على أحمد حسن من خارج الوسط الرياضى، بإحدى قاعات الإسكندرية

ووجهت سمر الدعوة إلى عدد كبير من الأصدقاء سواء داخل الوسط أو خارجه بالإضافة مجلس إدارة الاتحاد واللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة

وتصدرت سمر حمزة التصنيف العالمى للمصارعة النسائية وزن تحت 76 كجم بعد انتهاء مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بصربيا، واحتلت سمر حمزة المركز الأول، يليها لاعبة اليابان فى المركز الثانى، ثم لاعبة كازاخستان ثالثة.

وودعت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافسات بطولة العالم من دور ربع النهائي بعد الخسارة امام لاعبة كولومبيا

وحافظت سمر على تصنيفها العالمى وتصدره عدة أشهر متتالية