صفوف الأهلي تكتمل اليوم بعودة اللاعبين الدوليين

ياسر رشاد - القاهرة - تكتمل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، بانضمام اللاعبين الدوليين بعدما منحهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني راحة لمدة 48 ساعة عقب لقاء سيراليون بتصفيات كأس العالم.

ويشارك في مران الأهلي مساء اليوم الخميس الحارس محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومحمد ‏عبد المنعم ومروان عطية، بعد الانتهاء من معسكر المنتخب الذي شهد مواجهتي جيبوتي وسيراليون ضمن ‏التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.‏

ويترقب كولر أيضاً انضمام المالي أليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو للمعسكر بعدما انتهى الثنائي من فترة التوقف الدولي مع منتخبي بلادهما.

موعد مباراة الأهلي وميدياما القادمة

ويستعد الأهلي لخوض لقاء ميدياما الغاني بعد غدٍ السبت في الجولة ‏الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏. وخاض الفريق مباراة ودية مع بعض العناصر من قطاع الناشئين.