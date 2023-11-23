الأهلي يبدأ اتصالاته مع إنبي لضم (أوفة)

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ مسؤولو النادي الأهلي الاتصالات مع إدارة إنبي من أجل التعاقد مع أحمد أمين (أوفة) مهاجم إنبي ضمن خطة القلعة الحمراء لدعم هجوم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأجرى مسؤولو الأهلي اتصالات مكثفة مع اللاعب لمعرفة إمكانية انتقاله للفريق الأحمر خاصة أن اللاعب يعد أحد أفضل المهاجمين البارزين في الدوري حتى الآن وظهر بصورة مميزة.

ونال أوفة إعجاب كولر الذي رحب بضم مهاجم جديد في شهر يناير المقبل خاصة مع كثرة الارتباطات وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة لمسألة غرامة اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الفريق.

موعد مباراة الأهلي وميدياما القادمة :

ويستعد الأهلي لخوض لقاء ميدياما الغاني بعد غدٍ السبت في الجولة ‏الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏. وخاض الفريق مباراة ودية مع بعض العناصر من قطاع الناشئين.