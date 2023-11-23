5 منتخبات لم تذق الهزيمة في 2023.. الجزائر تتصدر و 4 منتخبات أوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - مع قرب إنتهاء عام 2023، أقيم العديد من المعسكرات الدولية التي شهدت خوض مباريات رسمية وودية للمنتخبات في جميع أنحاء العالم، حيث شهدت تلك التوقفات، إقامة تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 وانطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

وشهد العام الحالي، تمكن 5 منتخبات في تجنب الخسارة سواء علي الصعيد الرسمي أو الودي، ويأتي علي رأسها منتخب الجزائر من أفريقيا، و كولومبيا من أمريكا الجنوبية، بخلاف الثلاثي الأوروبي المكون من البرتغال وإنجلترا وبلجيكا.

5 منتخبات لم تذق الخسارة في 2023

1- المنتخب الجزائري هو الوحيد من أفريقيا والعالم العربي، الذي لم يخسر في 2023 بعدما حقق 7 انتصارات و3 تعادلات في 10 مواجهات على كافة الأصعدة.

وفازت الجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بنتائج 2-1 و1-0 على النيجر و2-1 ضد أوغندا وتعادلت 0-0 مع تنزانيا.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 انتصر "الخضر" بنتيجة 3-1 على الصومال و2-0 ضد موزمبيق.

ولعبت الجزائر 4 وديات في 2023، تعادلت خلالها بواقع 1-1 مع تونس ومصر، وهزمت السنغال بهدف دون رد وكاب فيردي 5-1.

2- منتخب كولومبيا تمكن أن يكون الفريق اللاتيني الوحيد الذي لم يخسر خلال عام 2023، بعد تعرض الأرجنتين بطلة العالم وأمريكا الجنوبية للسقوط، وكذلك البرازيل.

حيث خاض منتخب كولومبيا هذا العام 11 مباراة بين الرسمي والودي، فاز في 6 بواقع 2-1 على اليابان و1-0 ضد العراق و2-0 على ألمانيا، وكلها بشكل ودي.

بينما فازت كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2026 بنتائج 1-0 على فنزويلا وباراغواي و2-1 ضد البرازيل.

كما حسم التعادل السلبي مباراة كولومبيا مع أمريكا و2-2 مع كوريا الجنوبية وديا، ثم في تصفيات المونديال تعادلت 0-0 أمام تشيلي والإكوادور و2-2 مع أوروغواي.

3- المنتخب الإنجليزي هو الأخر لم يتلقي أي هزيمة خلال هذا العام، حيث خاض 10 مباريات في 2023 فاز فيها جميعا باستثناء تعادلين بنتيجة 1-1 مع أوكرانيا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

4- منتخب البرتغال، والذي خاض 10 مباريات في 2023 كلها في تصفيات كأس أمم أوروبا فازت بها جميعاً، بنتائج 4-0 و2-0 ضد ليختنشتاين، و6-0 و9-0 أمام لوكسمبورغ، و3-0 و5-0 على حساب البوسنة والهرسك، و1-0 و2-0 على حساب أيسلندا و1-0 و3-2 على سلوفاكيا.

5- منتخب بلجيكا آخر منتخب تواجد في قائمة اللا هزيمة 2023، حيث خاض 10 مباريات منها 8 رسمية، بجانب فوزين وديين 3-2 على ألمانيا و1-0 ضد صربيا.