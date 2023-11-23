انقسامات في مجلس إدارة الزمالك بسبب أزمة رفع القيد

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حالة من القلق بسبب الضغوط الواقعه عليه من الجماهير البيضاء للوفاء بوعوده بشأن دفع غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصه بشيكابالا من أجل رفع القيد عن فريق الكرة ودعم صفوف الأبيض فى فترة الانتقالات الشتوية.

ويعيش المجلس حالة من الإنقسامات حيث يري البعض أن دفع مبلغ ٦٠ مليون جنيه لفك القيد سيعرض النادى لأزمة ماليه فى ظل وجود التزامات كثيره فى الوقت الحالي تتمثل فى ضرورة دفع المستحقات المتأخره للاعبين وهى الأهم بالإضافة إلى التعاقد مع مدرب أجنبى على أعلى مستوى وكذلك دفع مستحقات الاتحادات الرياضيه للالعاب الاخري للتعاقد مع لاعبين جدد من أجل العوده للمنافسه على البطولات خصوصا بعد الهجوم الذي تعرض له المجلس على خلفية خسارة فريق السله من الأهلى ذهابا وايابا والخروج من الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر وأضف إلى ذلك إلتزامات ماليه أخري مثل رواتب العاملين وديون الضرائب والتأمينات وغيرها.

فى الوقت الذى يري فيه فريق آخر داخل المجلس ضرورة محاولة التفاوض مع سبورتنج لشبونة لجدولة المبلغ ورفع القيد خاصة أن المجلس سيتعرض للهجوم الشديد من الجماهير فى حال إخفاق فريق الكرة سواء فى الدوري المحلي أو بطولة الكونفيدرالية الافريقية أو نهائي كأس مصر والفريق فى حاجه إلى الدعم فى عدة مراكز وهو مادفع عمرو أدهم المكلف بهذا الملف فى التحرك السريع من أجل حسم هذا الأمر.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم القادمة

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.