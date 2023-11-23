محمد عبد المنعم يصدم الاهلي بقرار مدوي.. ماذا حدث؟

حسم اللاعب محمد عبد المنعم مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي قراره النهائي بخصوص تجديد عقده مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

ويرغب النادي الاهلي في تمديد عقد اللاعب محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر مع تعديله من حيث الراتب لتحصينه من الإغراءات المالية التي يتلقاها مؤخرًا من الأندية الخارجية لضمه.

وقال الإعلامي مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي” مصر أن محمد عبد المنعم قرر بشكل نهائي عدم تجديد تعاقده مع الاهلي في الفترة الحالية.

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وشدد على أن عبد المنعم يرغب في خوض تجربة الاحتراف، لذلك قرر عدم تجديد عقده مشيرًا إلى أن اللاعب فضل تأجيل هذا الملف إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأوضح أن عبد المنعم ينتظر عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في شهر يناير المقبل، من أجل تلقيه بعض العروض الأوروبية تناسب طموحاته لبدء مشواره الاحترافي.