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مانشستر سيتي يخطط لخطف جوهرة الدوري الإسباني من برشلونة

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تشافي هيرنانديز - برشلونة

تشافي هيرنانديز -

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة سيجد عائقا في مفاوضاته مع سافينيو جناح فريق جيرونا الإسباني.

وأكدت صحيفة «سبورت»، فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا محط أنظار إدارة برشلونة، ولكن هناك عائقًا يقف أمام اتمام تلك الصفقة.

وهو أن اللاعب يقع تحت سيطرة مجموعة سيتي جروب، وإذا فضل الرحيل عن جيرونا فمن الممكن أن ينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي للاستفادة منه هناك.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي ليس لديه أي نية لفقدان السيطرة على اللاعب الذي ظهر بأداء أكثر من رائع رفقة جيرونا هذا الموسم، ويتم النظر إليه على إنه أحد أفضل اكتشافات الموسم.

يعد سافينيو أحد الاكتشافات الرائعة في هذا الموسم، وكان قد خرج من أكاديمية أتلتيكو مينيرو للشباب وظهر لأول مرة بعمر 16 عامًا فقط في الدوري البرازيلي 2020 تحت قيادة خورخي سامباولي.

الجدير بالذكر أن جيرونا مملوك لمجموعة سيتي جروب، وبذلك فإنه إذا استمر اللاعب على هذا النحو من التطور فإنه من الممكن أن ينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، ليكون ضمن كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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