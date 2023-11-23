مانشستر سيتي يخطط لخطف جوهرة الدوري الإسباني من برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة سيجد عائقا في مفاوضاته مع سافينيو جناح فريق جيرونا الإسباني.

وأكدت صحيفة «سبورت»، فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا محط أنظار إدارة برشلونة، ولكن هناك عائقًا يقف أمام اتمام تلك الصفقة.

وهو أن اللاعب يقع تحت سيطرة مجموعة سيتي جروب، وإذا فضل الرحيل عن جيرونا فمن الممكن أن ينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي للاستفادة منه هناك.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي ليس لديه أي نية لفقدان السيطرة على اللاعب الذي ظهر بأداء أكثر من رائع رفقة جيرونا هذا الموسم، ويتم النظر إليه على إنه أحد أفضل اكتشافات الموسم.

يعد سافينيو أحد الاكتشافات الرائعة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وكان قد خرج من أكاديمية أتلتيكو مينيرو للشباب وظهر لأول مرة بعمر 16 عامًا فقط في الدوري البرازيلي 2020 تحت قيادة خورخي سامباولي.

الجدير بالذكر أن جيرونا مملوك لمجموعة سيتي جروب، وبذلك فإنه إذا استمر اللاعب على هذا النحو من التطور فإنه من الممكن أن ينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، ليكون ضمن كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.