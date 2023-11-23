شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الاهلي مع ثنائي الدوري المصري

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل المثار حول دخول النادي الاهلي في مفاوضات قوية للتعاقد مع مهاجم محلي جديد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط النادي الاهلي في الأيام الماضية بالتفاوض مع بعض المهاجمين داخل الدوري المصري يأتي في مقدمتهم مروان حمدي لاعب المصري البورسعيدي وأحمد أمين أوفا نجم إنبي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس أن مروان حمدي مهاجم من العيار الثقيل إلا أن المارد الأحمر لم يدخل في مفاوضات لضمه سواء مع اللاعب أو النادي البورسعيدي.

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وأضاف” هناك معلومة مؤكدة أن مروان حمدي خارج حسابات السويسري مارسيل كولر مدرب لمارد الأحمر ولم يطلب التوقيع معه”.

وتابع شوبير في حديثه” اللاعب الذي لفت أنظار كولر الوحيد هو مهاجم نادي إنبي أحمد أمين أوفا ولكن حتى الأن لا يوجد مفاوضات رسمية من جانب الأحمر لضمه”.

واتم حديثه” لو الاهلي استقر على ضم مهاجم محلي في يناير سيكون أحمد أمين أوفا بنسبة كبيرة”