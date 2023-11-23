تأجيل قمة الاهلي والزمالك في الدوري المصري لأجل غير مسمى.. شوبير يوضح

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية على إمكانية تأجيل مواجهة الاهلي والزمالك في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري في منتصف شهر فبراير 2024 وذلك بعد تأجيلها في المرة الأولى نظرًا لارتباطات المارد الأحمر بالمشاركة في دوري السوبر الأفريقي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الخميس أن مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية مهددة بالتأجيل لأجل غير مسمى.

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وأكد شوبير في تصريحاته أن المواجهة بين الفريقين مهددة بالتأجيل بسبب مواجهة الأحمر أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع” تأجيل مباراة القمة سيكون في حالة نجاح النادي الأهلي في تخطي مباراته الأولى بكأس العالم للأندية سواء كانت أمام الاتحاد السعودي أو أوكلاند سيتي”.

وشدد” حال وصول المارد الأحمر لدور نصف نهائي كأس العالم سيلعب مباراته مع شباب بلوزداد يوم 17 فبراير بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية الأمر الذي يؤجل بالطبع مواجهة القمة بين القطبين في الدوري”.