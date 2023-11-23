ريال مدريد يراقب جوهرة نيس الفرنسي

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن كيفرين تورام الإبن الأصغر لنجم برشلونة السابق، ليليان تورام، ضمن الخيارات المطروح على ريال مدريد لضمه خلال الفترة المقبلة.

ويعد كيفرين أحد الركائز الأساسية في خط وسط فريق نيس الفرنسي، وسبق وأن دخل ليفربول في مفاوضات لضمه خلال الصيف الماضي لكنها لم تكتمل.

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حيث يمتاز اللاعب الفرنسي بالقوة البدنية التي يحتاج لها لاعب خط الوسط، ولكنة أيضًا يُجيد التعامل مع الكرة ولديه إمكانيات فنية عالية.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن أحد وكلاء اللاعب تواصل مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، وقام بترشيح اللاعب له.

حيث أوضح أوسكار دامياني وقال: “العديد من الفرق كانت مهتمة به، لكن كيفرين سيكون مناسبًا بشكل أفضل لريال مدريد. لقد أوصيت به بالفعل لكارلو أنشيلوتي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر تورام ارتفع في السوق بشكل كبير، ومن الممكن أن تصل قيمة انتقاله في الوقت الحالي إلى 40 مليون يورو.