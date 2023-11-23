موقف الزمالك من التعاقد حارس الاهلي في الشتاء

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن موقف نادي الزمالك من التعاقد مع أحد حراس مرمى النادي الاهلي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويأمل نادي الزمالك في الشتاء المقبل إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض عقب اقتراب رحيل محمد صبحي في فترة الانتقالات القادمة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الخميس” الزمالك يطمح في التعاقد مع حارس مرمى جديد وذلك بعد تجميد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأبيض وعرضه للبيع”.

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وأضاف شوبير في تصريحاته” حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي اصبح خارج حسابات الزمالك على الرغم من اقتراب خروجه من أسوار القلعة الحمراء في الشتاء”.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري.