هل يشارك كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال مع النصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أوضح خوسيه فليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة مشاركة فريق سعودي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

قال دياز عبر مداخلة على قناة السعودية: "لم يتم غلق الجزيئات الصغيرة بخصوص مشاركة الفرق في دوري أبطال أوروبا، ما زالوا يتحدثون والاتفاق هو أن تشارك فرق لأكثر من موسم وليس موسم واحد".

أضاف: "يويفا قادر على تغيير كل شي مقابل المتعة وهناك حديث حصل منذ شهور، والنجوم السابقين لدوري الأبطال موجودين الآن في الدوري السعودي ويريد أي مشجع في العالم مشاهدتهم".

واصل: "الفكرة هي كيفية مشاركة فريق من خارج القارة في قوانين دوري الأبطال، ويجب اجتماع الكل لإيجاد حل مرضي للطرفين".

اختتم: "موعد الإعلان؟.. لا يمكنني أن أقدم تاريخا محددا، الموسم المقبل سيتغير نظام البطولة، لكن أرى أن يويفا لن يتأخر في الرد على عرض الاتحاد السعودي، وسيكون هناك فائدة للكل".

يذكر أن نظام بطولة دوري أبطال أوروبا الجديد ينص على مشاركة 36 فريق في مجموعة واحدة بدلا من 32 في 8 مجموعات.