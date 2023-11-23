الأهلي يحُصن النجوم.. كواليس مفاوضات تجديد عقد محمد الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي تفاصيل جديدة حول اقتراب النادي الأهلي من حسم ملف تجديد التعاقد مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

وقال "عبدالهادي"، في تصريحات تلفزيونية، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، إن مسؤولو النادي الأهلي أنهوا كافة التفاصيل الخاصة بتعديل عقد محمد الشناوي، حيث تم وضع الحارس في أعلى فئة.

وأضاف أن الشناوي حارس مرمى كبير وسيحصل على أعلى مقابل مادي في الفريق، وسيتم حسم تجديد عقده بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

وينتهي عقد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في يوليو 2025.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني، السبت القادم على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.