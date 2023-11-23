شكرا لقرائتكم خبر عن قالوا عن صلاح.. كيف يرى المدربون الأجانب "الفرعون" أثناء تدريبه؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر بـ محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، مؤكدا سعادته بتدريب الفرعون والعمل معه بعد الاحترافية التى يتمتع بها داخل وخارج الملعب.

وقال روى فيتوريا، عبر تصريحات أدلى بها إلى قناة "+ sport tv" البرتغالية: "من دواعى سرورى تدريبه، إنه لاعب رائع، إنه رائع داخل وخارج الملعب، ولديه إحساس كبير بالعمل الجماعى، ومتاح دائمًا لمساعدة زملائه".

وأضاف فيتوريا: "ببساطة وبساطة شديدة، إنه لاعب عظيم، لقد أحببته من قبل كلاعب، وما زلت أحبه أكثر الآن لأننى أعرفه بطريقة مختلفة، ولدينا علاقة جيدة جدًا".

البرتغالى فيتوريا ليس أول مدرب يتغزل فى محمد صلاح وقدراته الكبيرة فقد سبقه كل المدربين الذين استمتعوا بالتعامل مع الفرعون المصرى وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى..

مدرب بازل السابق: قاتل لطيف ويتمتع بشخصية مميزة

قال هايكو فوجل مدرب بازل السابق: "لم يكن من الممكن إيقاف محمد صلاح كان رشيقًا للغاية، وقدم أداء مذهلا رفقة الفريق، وهذا الأداء المميز عرف الجميع سبب رغبتنا فى التعاقد معه".

وتابع فوجل: "لم أتوقع أن يصبح محمد صلاح نجمًا عالميًا، أو أنه كان يتمتع بهذه العقلية، سأكون كاذبًا إن قلت بأننى توقعت له بمثل هذه المكانة، إنه قاتل لطيف، ويتمتع بشخصية مميزة".

مورينيو: صلاح كان طفلاً تائها فى لندن وفقدناه لرغبته فى المشاركة

قال البرتغالى جوزيه مورينيو المدرب السابق لتشيلسى: "كنت على دراية بمستوى صلاح حين قمت بضمه من نادى بازل السويسرى، فأنا الذى أصريت على شرائه وضغطت على إدارة تشيلسى للتعاقد معه".

وأضاف مورينيو: "صلاح كان طفلاً تائها فى لندن وكان يرغب دائما فى المشاركة باستمرار، ولكن الفريق كان به العديد من النجوم، ولكن هذه الفترة قد يتحملها البعض ويستمر مع النادى والبعض الآخر يرحل سواء على سبيل الإعارة أو البيع، لذلك فقدناه لرغبته فى المشاركة".

وتابع مدرب تشيلى السابق: "لم أتفاجأ من مستوى محمد صلاح الذى يقدمه مع المنتخب المصرى وفريق ليفربول الإنجليزى".

مونتيلا: صلاح لاعب خارق للعادة يتمناه المدربون

أكد الإيطالى فيتشينزو مونتيلا المدير الفنى لفريق فيورنتينا: "محمد صلاح لاعب خارق للعادة، ويمتلك مهارات وإمكانيات تساعد أى مدرب على تحقيق الانتصارات، وهو يستحق كل التشجيع بسبب مجهوده الكبير مع الفيولا".

وأضاف: "صلاح يهاجم بشكل جيد جدا، كما يستطيع الدفاع بشكل ممتاز فى الوقت الذى تحتاجه فى المنطقة الخلفية، لأنه لاعب جيد".

سباليتى: صلاح اللاعب الأكثر تكاملا واقترابا من ميسى ورونالدو

قال لوتشيانو سباليتى المدير الفنى السابق لفريق روما الإيطالى عن محمد صلاح: "صلاح بالنسبة لى هو اللاعب الأكثر تكاملًا واقترابًا من مستوى ميسى ورونالدو".

وتابع مدرب روما السابق: "صلاح لاعب استتثنائى، وعندما يلعب أمام المدافعين فإنه يقوم بالدور الهجومى على أكمل وجه ويقطع أمتارا كثيرة".

كلوب: صلاح استثنائى لا تحظى دائمًا به سريع ذو فنيات

أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى: "اختيار محمد صلاح لم يكن بالأمر الصعب نظرًا لإمكانياته، لقد شاهدنا تألقه مع روما وشاهدته أيضًا مع بازل حينما لعب ضد دورتموند".

وتابع مدرب ليفرلول: "لقد كان كالجناح الطائر ولم نتمكن من إيقافه، لقد شاهدنا شابًا متوسط البنية الجسدية وهذا أمر عادى بالنسبة لفئته العمرية، وتابعته أيضًا مع تشيلسى وتابعت انتقاله إلى روما حيث وصل إلى ذروة العطاء والذكاء الكروى، كان مسنجمًا مع دجيكو وتأقلما فى طريقة اللعب".

وعن سمات صلاح التى جعلت النادى يفكر فى التعاقد معه: "قبل الالتحاق بنا لعب كجناح أيمن، وكان الخيار الأنسب من أجل ملء الفراغ الذى تركه كوتينيو، وهو لاعب استثنائى لأنك لا تحظى دائمًا بلاعب سريع ذو فنيات، وما يميزه أيضًا هو حب تسجيل الأهداف كـ”الوحش الكاسح”، وهذا ما يجعل منه قوة مهددة لكل الفرق التى نقابلها."

وأوضح كلوب: "لم يكن من الصعب أن يتأقلم مع طريقة لعبنا لأنه استثنائى فى عطائه، ومحترف، ويلعب بشغف كبير وهو خير سفير لكرة القدم العربية".