شكرا لقرائتكم خبر عن ياو أنور ينتظم في تدريبات الإسماعيلى غدا بعد انتهاء مشاركته مع توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التوجولى ياو أنور مهاجم النادى الإسماعيلى، غدا الجمعة، للمشاركة في التدريبات الجماعية للدراويش بعد انتهاء مشاركته مع منتخب توجو أمام السودان والسنغال في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشارك ياو أنور مع منتخب توجو في مباراتى السودان والسنغال، والتي انتهت كلا المباراتين بالتعادل، ولم يسجل أو يصنع خلال تلك المباراتين.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 25 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ونجح فريق الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة ثم واجه الدراويش نظيره موردن فيوتشر مساء الجمعة الماضية وخسر بهدفين مقابل هدف ثم عاد وخسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيرا الفوز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.