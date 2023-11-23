شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يحذر لاعبى الاتحاد السكندرى من خطورة زد ويدرسه بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الاتحاد السكندرى تدريباته الجماعية على ملعب النادى، ضمن التحضير لمباراته ضد زد يوم 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدورى، حيث حرص طارق العشرى على تحذير لاعبيه من خطورة زد وامتلاكه عناصر مميزة فى مختلف الصفوف، بخلاف تقديم نتائج قوية منذ بداية الموسم الجارى وهو ما سيجعل مباراة الفريقين صعبة.

كما حرص الجهاز الفنى على مشاهدة عددا من مباريات الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز، من أجل الوقوف على طريقة لعبه وأسلوبه فى اختراق دفاع المنافسين، قبل وضع الخطة المناسبة للحد من خطورته فى موقعة نهاية نوفمبر.

على جانب آخر، يستمر غياب أحمد ياسين مدافع الاتحاد السكندرى عن مباريات فريقه أمام زد يوم 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، بسبب عدم جاهزيته من الإصابة بكدمة قوية فى الركبة وتحديدًا عظمة الرضفة "صابونة الركبة".

ويخضع أحمد ياسين لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي لفريق الاتحاد برئاسة الدكتور محمد الصاوي، والذي يحاول تجهيز اللاعب، بعدما غاب عن فريقه لفترة طويلة.

ورغم أن الجهاز الطبي للاتحاد كان يحاول استغلال فترة توقف الدورى فى تجهيز اللاعب، لكن استجابة اللاعب للعلاج لم تمكنه من العودة سريعا للملاعب، وأثبتت حاجته لبعض الوقت وصعوبة لحاقه بمباراة فريقه ضد زد نهاية نوفمبر الجارى.