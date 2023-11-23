شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يقترب من دخول قائمة مباراة ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عمرو السولية لاعب الأهلى من دخول قائمة فريقه استعدادا لمباراته ضد ميدياما الغانى يوم السبت المقبل، فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته التامة للمشاركة فى المباريات.

وخضع عمرو السولية لبرنامج بدنى خاص على هامش الإجازة التي حصل عليها الأهلي من أجل رفع حالته البدنية والتي تأثرت من طول غيابه عن الملاعب.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على تأجيل حسم ملف تمديد عقود الثلاثى محمد هانى وعمرو السولية وعلى معلول والذى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وذلك لحين عودة المارد الأحمر من السعودية عقب انتهاء مشاركة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية، والتي يستهلها بمواجهة الفائز من أوكلاند سيتي النيوزيلندي واتحاد جدة السعودي، لملاقاته يوم 15 ديسمبر المقبل ، من أجل التركيز فى مونديال الأندية.

وتنتهي عقود أكثر من لاعب داخل الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وتنوي الإدارة تجديد عقود كل اللاعبين، ولكنها ترغب فى تأجيل حسم الملف لحين العودة من السعودية عقب خوض مونديال الأندية، خشية تشتيت اللاعبين وانشغالهم بالتفكير فى تجديد عقودهم فى الوقت الحالي، فى ظل حاجة الجهاز الفني لجهود كل اللاعبين قبل المشاركة في مونديال الأندية.

واتفق الأهلى على كل بنود تجديد عقد محمد هاني، ويتبقى فقط توقيع العقود رسميًا، ويرغب مسؤولو الأهلي في تحديد عقد عمرو السولية متضمنا شرطا لتفعيل الموسم الثاني بخوضه 80% من المباريات في الموسم الأول،بينما يختلف موقف تجديد عقد علي معلول، إذ يرغب النادي الأهلي قي تقدير مسيرة اللاعب، لكن لم تتم مناقشة أمر التجديد حتى الآن.