كلاكيت 3 مرة.. فتوح "ينبش" بركان جماهير الزمالك الغاضبة بصورة مستفزة

ياسر رشاد - القاهرة - عاد أحمد فتوح "المغضوب" عليه من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره، لاستفزاز جماهير القلعة البيضاء مرة أخري، وذلك من خلال نشر صورة "مستفزة" في ظل أزمته الراهنة مع الأبيض.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد قررت في وقت سابق تجميد أحمد فتوح وعرضه للبيع بجانب الثنائي محمد صبحي ومصطفي الزناري، وذلك علي خلفية واقعة تركهما معسكر الفريق ليلة مباراة زد بالدوري.

أحمد فتوح يستفز جماهير الزمالك بصورته مع لاعبي الأهلي

تداولت في الساعات الأخيرة صورة للاعب أحمد فتوح رفقة لاعبي الأهلي، وذلك خلال تواجده في إفتتاح معب خاص بلاعب الأهلي حسين الشحات.

وتواجد فتوح رفقة لاعبي الأهلي، ليكون هو الوحيد من لاعبي الزمالك المتواجد معهم، وهو ما أثار غضب جماهير الزمالك وفجر بركانهم الراكد في الأيام الأخيرة.

مما أثار غضب جماهير الزمالك هو الأقاويل المترددة حول رحيله للغريم التقليدي النادي الأهلي، وهو ما يضع اللاعب في محل هجوم حاد، وشرارة لبدء عداوة معه بعدما كان أحد أبناء القلعة البيضاء.

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كلاكيت 3 مرة.. أحمد فتوح يستفز الجماهير بصورة جديدة

لا تعد واقعة فتوح مع لاعبي الأهلي هي الأولى له التي يحاول فيها استفزاز جماهير الزمالك، حيث كانت الواقعة الأولي عند استدعائه للمنتخب من قبل روي فيتوريا.

حيث قام فتوح حينها بنشر صورة له بالتدريبات وهو يبتسم، في إشارة واضحة لاستفزاز جماهير الزمالك بعدما ترددت أنباء عن عدم استدعائه للمنتخب في ظل أزمته مع النادي، حتى قام اللاعب بحذف الصورة بعدها بفترة قليلة بعد كمية الانتقادات التي تعرض لها.

فتوح

الواقعة الثانية كانت في نفس المعسكر أيضًا مع المنتخب، وذلك بعدما نشر له صورة أخرى في التدريبات وهو متواجد وسط لاعبي الأهلي، حيث أظهرت الصورة محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومروان عطية لاعبي الأهلي وهو يقف بجوارهم.