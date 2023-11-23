ثنائي الاتحاد السكندري يُنقل للمستشفي بعد تدخل مشترك

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض مدافعا الاتحاد السكندري محمود شبانة والتونسي سيف تقا لإصابة قوية خلال مران الفريق، حيث أصيب الثنائي في كرة مشتركة أثناء الارتقاء في الهواء.

حيث أصطدم اللاعبان بين رأسيهما ويسقطا على أرض الملعب، ليطالب الجهاز الطبي للفريق بنقلهما سريعاً إلى أحد المستشفيات القريبة في منطقة سموحة.

وعقب الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة تبين إصابة الثنائي بارتجاج قوي في المخ، وعلى إثر ذلك سوف تم وضعهما في المستشفى تحت الرعاية لمدة 24 ساعة.

ويصادف سيف تقا سوء حظ كبير منذ بداية الموسم الحالي، حيث شهدت فترة التوقف الحالية عودة اللاعب لتدريبات فريقه الجماعية، عقب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب.

ولم يتضح حتى الآن موقف الثنائي من مباراة الفريق أمام زد إف سي، المقرر لها يوم 30 من الشهر الجاري على ستاد الإسكندرية، ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.