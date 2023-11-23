صراع سعودي على ضم نجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن الأندية السعودية، تتنافس على ضم أحد لاعبي برشلونة، خلال الفترة الحالية مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هناك اهتمامًا من أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع مدافع برشلونة ماركوس ألونسو.

وأضافت الصحيفة: “أندية الهلال والاتفاق والاتحاد استفسروا عن ألونسو، واللاعب لا يريد الإسراع في اتخاذ قراره، فهو مقتنع بأنه يمكن أن يكون مفيدا لبرشلونة، وربما ينتظر لنهاية الموسم قبل أن يتخذ قرار الرحيل”

وأشار التقرير، إلى أن أتلتيكو مدريد مهتم أيضًا بألونسو، كما أن مانشستر يونايتد كان مهتما به في الصيف ولم يتخذ أي خطوة جدية، رغم أن ألونسو لا يمانع في العودة للبريميرليج، علمًا بأنه انتقل لبرشلونة من تشيلسي.