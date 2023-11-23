سرقة قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

واجهه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمة جديدة قبل مواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس سرقة قمصان لاعبي الزمالك من داخل مقر النادي.

وقال حتحوت في تصريحات عبر برنامج “الماتش”: “عامل في فريق الزمالك استولى على قمصان اللاعبين”.

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ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع أبو سليم يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة القارية.

وخاض لاعبو الفارس الأبيض تدريبات بدنية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في بداية مران أمس الأربعاء استعداداً للقاء أبو سليم الليبي.