برشلونة في ورطة بسبب إصابة نجم الفريق

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز ضربة موجعة بعد إصابة الحارس الألماني تير شتيجن، قبل مباراة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

وعاد تير شتيجن من معسكر منتخب ألمانيا يعاني من آلام في أسفل ظهره، الأمر الذي أثار قلق جماهير برشلونة، لأن الحارس بمثابة قطعة حيوية في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن تير شتيجن منذ العودة من معسكر ألمانيا، لم يتدرب بشكل طبيعي مع الفريق.

وأشارت إلى أن تير شتيجن واصل، الأربعاء، غيابه عن التدريبات الجماعية، ما يقلل من حظوظه في اللحاق بموقعة رايو فاليكانو.

ويستعد برشلونة خلال الفترة المقبلة لخوض 3 مباريات في غاية الصعوبة، أمام بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني “الليجا”.