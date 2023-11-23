اخبار الرياضه

برشلونة في ورطة بسبب إصابة نجم الفريق

0 نشر
0 تبليغ

فيرمين لوبيز - برشلونة

فيرمين لوبيز -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز ضربة موجعة بعد إصابة الحارس الألماني تير شتيجن، قبل مباراة رايو فاليكانو في .

وعاد تير شتيجن من معسكر منتخب ألمانيا يعاني من آلام في أسفل ظهره، الأمر الذي أثار قلق جماهير برشلونة، لأن الحارس بمثابة قطعة حيوية في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن تير شتيجن منذ العودة من معسكر ألمانيا، لم يتدرب بشكل طبيعي مع الفريق.

وأشارت إلى أن تير شتيجن واصل، الأربعاء، غيابه عن التدريبات الجماعية، ما يقلل من حظوظه في اللحاق بموقعة رايو فاليكانو.

ويستعد برشلونة خلال الفترة المقبلة لخوض 3 مباريات في غاية الصعوبة، أمام بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني “الليجا”.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا