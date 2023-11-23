النصر السعودي يتراجع عن طلب مثير قبل مواجهة الأخدود

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن تراجع نادي النصر عن طلب المقدم إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الأخدود.

ويواجه النصر نظيره الأخدود غدًا على ملعب ” الأول بارك ” ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري السعودي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية فإن إدارة النصر قد أودعت مبلغ قيمته 175 ألف ريال، قيمة رسوم جلب حكام أجانب لمباراة الأخدود قبل 14 يومًا من المواجهة.

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وأشارت إلى أن إدارة العالمي تقدمت بطلب أخر بالإلغاء الأمر الذي دعا لجنة الحكام الرئيسة للموافقة على الطلب.

وافادت الصحيفة إلى أن لجنة الحكام استعانت بحكام أوروبيين فى 10 مباريات منذ بداية الموسم الجاري، أبرزهم الهولندي داني ماكيلي، الوحيد من حكام النخبة ” فئة A ” قبل مواجهة الاتحاد والاهلي في الجولة التاسعة.