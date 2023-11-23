سر تعثر انتقال ميسي إلى ميلان الإيطالي

أوضح باولو مالديني المدير الرياضي السابق لنادي ميلان الإيطالي عن سر تعثر انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي خلال فترة الميركاتو الصيفي الماضي.

ورحل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي وعدم تجديده إلى جانب فشل محاولات برشلونة في التعاقد معه مجددًا.

وقال مالديني في تصريحات إذاعية” عندما قرأت يمكن الذهاب إلى إنتر ميامي شعرت بالحزن”.

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وأضاف ” لأن لاعبًا مثله يعشق الجماهير رؤيته في الملاعب الأوروبية حتى مع تقدمه في العمر”.

وتابع” حاولت التوقيع معه وإحضاره إلى ميلان ولكن بعد عشر أيام من المحاولات، أدركنا كم أن الأمر مستحيل”.

وفي حال انضمام ميسي إلى صفوف ميلان كان سيصبح مثل أساطير برشلونة السابقين الذين ارتدوا قميص الروسونيري مثل ريفالدو، رونالدينيو وآخرهم زلاتان إبراهيموفيتش.