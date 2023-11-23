تأكد جاهزية نجم مانشستر يونايتد لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون، الأحد، ضمن الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويريد مانشستر يونايتد أن يواصل سلسلة انتصاراته، من أجل مواصلة الزحف حول المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيكون حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد، أندريه أونانا، جاهزا لمواجهة إيفرتون.

وقال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو: “لا توجد مشاكل ولا توجد إصابة خطيرة لأندريه أونانا كما ورد في الأسبوع الماضي. إنه يعمل مع المجموعة في كارينجتون”.

طالع أيضًا: نجم مانشستر يونايتد يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي

وأتم رومانو عبر تويتر: “إنه بخير ويتدرب بانتظام على الرغم من إصابته البسيطة مع الكاميرون ، فهو على استعداد لمساعدة مانشستر يونايتد”.