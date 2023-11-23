فريق مجهول لكنه لا يستسلم أبدا.. ماذا ينتظر الأهلي أمام ميدياما الغاني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستقبل النادي الأهلي على ملعب السلام، السبت القادم، ضيفه ميدياما الغاني، في مباراة تقام بينهما ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويتنافس الفريقان بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، مع يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

فريق مجهول

يشارك ميدياما الغاني لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا منذ تأسيسه في 2008.

ويملك ميدياما القليل من الخبرات التي حصدها من المشاركة مرتين في الكونفدرالية الأفريقية.

ولم يتجاوز ميدياما دور المجموعات في الكونفدرالية، سواءً في 2014 أو 2016.

في 2014، لم يستطع الوصول إلى المجموعات رغم تفوقه في المراحل الأولية على المغرب الفاسي وزيسكو يونايتد الزامبي على الترتيب.

أما في 2016، غادر من دور المجموعات بعد أن حل ثالثًا.

وتمكن ميدياما في نسخة 2016 بالكونفدرالية، من إقصاء 3 فرق كبيرة بعد أن تخطى عقبات الاتحاد الليبي، أهلي شندي السوداني ثم ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي على الترتيب.

يرفع شعار لا يستسلم أبدًا

تأهل ميدياما إلى الدوري الغاني الممتاز لأول مرة في 2011.

هوية ميدياما تتمثل في الشعار الذي يضعه على قميصه، إذ اعتاد كتابة "لا تستسلم أبدًا" على قميص الفريق الأول لكرة القدم، منذ تأسيسه في 2008.

إنجازاته المحلية

لم يحقق ميدياما الغاني لقب الدوري الغاني الممتاز، لكنه استطاع أن يحصد لقب كأس غانا في مناسبتين.

إنجاز ميدياما تحقق بعد تفوقه على أشانتي كوتوكو في مرتين، 2013 و2015.

تراجع في 2023

يحتل الفريق المرتبة الثامنة في الدوري الغاني، كما ودع كأس غانا من دور الـ16.

قيمة ميدياما السوقية وفق موقع "ترانسفير ماركت" بلغت 2.5 مليون يورو فقط، أي أنه أقل من قيمة المالي آليو ديانج (4.5 مليونًا) ومحمد عبد المنعم (3 ملايين).