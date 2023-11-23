في الظهور التاريخي.. بيراميدز يسعى لإنهاء عقدة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد بيراميدز لبدء مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يشارك بها الفريق لأول مرة في تاريخه.

بيراميدز ينافس في المجموعة الأولى بالنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، بجانب مازيمبي الكونغولي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ونواذيبو الموريتاني.

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وهي أول مباراة في مرحلة المجموعات هذا الموسم.

بيراميدز يسعى لإنهاء عقدة مازيمبي

في ظهوره الأول بدوري الأبطال يتطلع بيراميدز لإنهاء عقدته أمام مازيمبي، التي تشكلت في مواجهة سابقة بينهما في الكونفدرالية.

والتقى بيراميدز مع مازيمبي في ربع نهائي الكونفدرالية نسخة عام 2022، وفشل الفريق الأزرق في تحقيق الفوز، كما أنه لم يهز شباك الفريق الكونغولي.

وانتهى لقاء الذهاب بملعب الدفاع الجوي بالتعادل السلبي، قبل أن ينتصر مازيمبي إيابا بثنائية دون رد.

وتجدر الإشارة إلى أن مازيمبي يملك تاريخا طويلا من المنافسة في أفريقيا، علما بأنه حقق 11 لقبا قاريا، منها 5 في دوري الأبطال ولقبين في الكونفدرالية.