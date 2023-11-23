قتيل ودماء وانفجار عبوة.. الكرة اللاتينية شعار الشغب في ملاعب كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد جلال:

معركة حية شهدها ملعب ماراكانا البرازيلي في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، وذلك قبل استضافة مباراة منتخب البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.

والتقى منتخب الأرجنتين مع البرازيل ضمن مباريات الجولة السادسة لتصفيات كأس العالم 2026، وانتهت لصالح منتخب التانجو بهدف دون رد.

وبعيدًا عن المباراة وما جرى من اللاعبين داخل أرضية الملعب، فشهدت المدرجات أحداثًا مثيرة للغاية، أدت لوجود دماء إثر الاشتباك مع الشرطة البرازيلية قبل انطلاق اللقاء.

الأزمة التي قررت تأجيل انطلاق المباراة نحو 30 دقيقة، حيث عاد ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، رفقة اللاعبين لغرفة خلع الملابس وعدم خوض المباراة، مما سيشكل أزمة حقيقية قبل أن يعود المنتخب الأرجنتيني لأرض الملعب من جديد، لبداية المباراة.

طبيعة كرة القدم في القارة اللاتينية معروفة بالعنف بين اللاعبين داخل أرضية الملعب، وهو ما ينعكس على الجماهير أيضًا التي تملك طابع الشدة في التشجيع. وبالتالي لم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد المدرجات أحداثًا مثيرة ودماء واشتباكات بين الجماهير أو حتى اللاعبين.

قتيل في ملعب كرة قدم

ففي يوم 7 مارس 2022، أسفرت مشاجرة عنيفة بين جماهير أتلتيكو مينيرو وكرويزو عن مصرع قتيل وإصابات بالجملة قبل ساعات قليلة من مباراة الديربي التي أقيمت في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية في الدوري البرازيلي.

عبوة في البرازيل

وفي 24 فبراير 2022، أعلن نادي باهيا البرازيلي، الناشط في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، إصابة 3 لاعبين من فريقه، بسبب إنفجار عبوة بالقرب من حافلة الفريق فور وصول الفريق لملعب مباراة سامبايو كوريا.

وأوضح نادي باهيا البرازيلي عبر بيانه الرسمي أنه تم نقل الحارس دانيلو فرنانديز إلى المستشفى بعد إصابته في الوجه.

وأشار الفريق إلى أن الانفجار حدث عند وصول حافلة الفريق إلى ملعب "فونتي نوفا" لمواجهة سامبايو كوريا، في كأس كوبا دو نوردست.

تهديدات في الأوروجواي

وفي مارس 2022، قرر الاتحاد الأوروجوياني تأجيل الجولة الخامسة من الدوري، وذلك بعدما وصلت تهديدات لحكام مباراتي ناسيونال مع توركي وبينارول مع دانوبيو.

إذ أعلنت لجنة الحكام تأجيل في بيان رسمي جاء كالتالي: "لا ولن نقبل أي نوع من البيانات أو التهديدات أو العدوان التي يتعرض لها شركاؤنا أو نشاطنا".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مارتن سوبي الحكم المساعد، تلقى تهديدًا من مشجعي ناسيونال.