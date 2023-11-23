نجحت ضد مصر 3 مرات .. فرنسا تبطل "تعويذة" السنغال في كأس العالم للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

ودع منتخب السنغال للشباب تحت 17 عاماً، بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عاماً التي تقام خلال الفترة الحالية في إندونيسيا.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عاماً في الفترة ما بين 10 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر في إندونيسيا.

وتعرض منتخب السنغال للشباب للخسارة في دور الـ16 بالبطولة، على يد المنتخب الفرنسي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (5-3).

وأهدر داودا ديونج لاعب منتخب السنغال تحت 17 عاماً، ركلة الترجيح الثانية، ليتم إقصاء منتخب السنغال من كأس العالم تحت 17 عاماً.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها منتخب السنغال مباراة في بطولة كبرى بمختلف الفئات السنية، بعد تحقيق 4 إنجازات بفضل الركلات الترجيحية.

البداية كانت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، عندما فاز الفريق الأول لمنتخب السنغال على نظيره المصري في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.

وحقق منتخب السنغال الفوز في المباراة النهائية على منتخب مصر، بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وعلى الرغم من إهدار بونا سار لاعب منتخب السنغال لركلة الجزاء الترجيحية الثالثة في هذه المباراة، إلا أن محمد عبد المنعم ومهند لاشين ثنائي منتخب مصر أهدرا ركلتي ترجيح.

الإنجاز الثاني الذي حققه منتخب السنغال بفضل ركلات الترجيح، كان أمام منتخب مصر أيضاً في المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022، بعد الفوز بنتيجة (3-1).

وقتها، حقق منتخب مصر الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (1-0)، قبل أن يتمكن منتخب السنغال من الفوز في مباراة الإياب بنتيجة (1-0) أيضاً، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح.

وعلى الرغم من إهدار الثنائي كاليدو كوليبالي وساليو سيس لركلتي ترجيح، إلا أن منتخب السنغال تمكن من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد إهدار كل من محمد صلاح، أحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى محمد ثلاثي منتخب مصر لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح كانت سبباً أساسياً في فوز منتخب السنغال ببطولة جديدة، هي بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2022، على حساب منتخب الجزائر، بنتيجة (5-4).

وتمكن منتخب السنغال من حسم بطولة آخرى بفضل ركلات الترجيح على حساب منتخب مصر أيضاً، ولكن في بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية 2022.

وحقق وقتها منتخب السنغال الفوز على منتخب مصر، بنتيجة (6-5) في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2).