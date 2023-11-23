مفاجأة..سيد عبدالحفيظ يقترب من منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، مفاجأة بوجود اتجاه داخل اتحاد الكرة لتعيين سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر قناة النهار ببرنامج بلس 90: "اتحاد الكرة يفكر في الإطاحة بمحمد غرابة، واتجاه قوي لتعيين سيد عبد الحفيظ بدلًا منه."

وأضاف: "مع احترامي لغرابة، لكنني سأتحدث عن الخبرات، سيد عبدالحفيظ يملك الخبرة الإدارية، والتفكير فيه من اتحاد الكرة لوجود مشاكل الفترة الأخيرة، وعدم وجود شخص يحتوي الأمور خلف فيتوريا".

وواصل: "هناك تصريح انتشر على صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بقوله أنه تم استبعاد الشحات وإمام عاشور وطارق حامد، وأن استبعادهم من أمم إفريقيا وارد".

وأشار: "التصريحات جاءت في توقيت خاطئ، خاصة أن الأجواء كانت مشحونة، كما أن المنتخب سيدخل فترة مهمة يحتاج فيها لكل اللاعبين، كان يجب أن تحتوي الأمر".

وأردف نجم الكرة المصرية السابق: "كان يمكنك ضم اللاعب وعدم إشراكه في المباريات، وهذا عقاب أقوى في تأثيره على اللاعب، ولذلك أقول أن الاتجاه بنسبة 95% داخل الجبلاية بعدم استمرار غرابة".

وأوضح: "سيد عبدالحفيظ حقق نجاحات مع الأهلي، بطولاته تتحدث عنه، توج بـ 5 ألقاب دوري و5 إفريقيا وهو مدير كرة، لا نستطيع عد البطولات من كثرتها، بالإضافة إلى أنه كان لاعبًا كبيرًا".

وأكمل إبراهيم سعيد: "عندما يكون هناك مدير كرة بحجم سيد عبدالحفيظ، اللاعب سيمكنه التواصل معه بشكل أفضل، في ظل خبراته وقدرته على التعامل مع النجوم، ذلك على عكس أن يكون مدير الكرة شخص لم يلعب الكرة من قبل".

وشدد: "تصريح غير موفق من محمد غرابة، وعبدالحفيظ سيكون إضافة لجهاز منتخب مصر، لأنه يملك الخبرات التي تجعله يحل كل الأزمات التي حدثت مؤخرًا، كما أن الفترة المقبلة تحتاج للسيطرة على المشاكل العديدة التي تحدث في الكواليس، لتخفيف الضغوط عن فيتوريا".

وأتم تصريحاته: "هناك حالة من الانقسام حول اختيارات فيتوريا وتفضيله للاعبين من الأهلي أو الزمالك، كلها أمور يجب أن نبعد عنها الفترة المقبلة، لأن المنتخب يحتاج التركيز والتكاتف من الجميع، وأتمنى حل يتم حل أزمة استبعاد الثلاثي".