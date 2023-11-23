موعد إرسال قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال محمد غرابة، المدير الإداري لمنتخب مصر، إن معسكر منتخب مصر القادم سوف ينطلق في 3 يناير، والمباراة الأخيرة في الدوري قبل فترة التوقف الدولي ستكون يوم 2 يناير.

وأضاف "غرابة"، في تصريحات تلفزيونية، على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، سيعلن قائمة منتخب مصر الأولية يوم 14 ديسمبر، والتي ستضم 55 لاعبًا، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2024.

وأشار إلى أن موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2023، التي تنطلق في 13 يناير العام القادم 2024، سيتم إرسالها يوم 3 يناير.