جدول مواعيد مباريات الأهلي قبل كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستهل النادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا مشواره في الدفاع عن بطولته الأغلى، التي تُوج بها الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني، في أول مواجهات دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا، يوم السبت القادم، على ملعب مدينة السلام.

ويستعد الأهلي في مشواره قبل فترة التوقف الدولي لخوض 5 مباريات من العيار الثقيل الأسابيع القادمة، في بطولتي الدوري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا، قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2023 في دولة السعودية.

مباريات الأهلي القادمة قبل انطلاق كأس العالم للأندية:

- الأهلي ضد ميدياما الغاني، السبت يوم 25 نوفمبر، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب السلام.

- الأهلي ضد سموحة في الدوري، الثلاثاء 28 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

- يانج أفريكانز التنزاني ضد الأهلي يوم السبت 2 ديسمبر، في تمام التاسعة مساءً.

- زد ضد الأهلي يوم الأربعاء 6 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً.

- الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري يوم 9 ديسمبر الساعة 6 مساء.