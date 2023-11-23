شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون يقترب من البقاء مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتعد سامسون اكينولا لاعب فريق الزمالك عن قائمة المرشحين للرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوى فى ظل المستوى الذى ظهر به فى الفترة الأخيرة سواء فى المباريات الودية او أمام بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر.

واستطاع سامسون تثبيت اقدامه بالفريق وتقديم أوراق اعتماده لدى معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، حيث نجح سامسون فى تسجيل هدف مهم للزمالك فى شباك بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، وساعد الفريق للوصول إلى نهائي كأس مصر، وهو ما جعل البعض يطالب منحه الفرصة من جديد لإثبات قدراته.

بعدها زاد معتمد جمال من ثقة اللاعب في نفسه، وعقد معه جلسة خاصة طالبه خلالها بالاجتهاد فى المرحلة المقبلة، مع وعده بالحصول على أكثر من فرصة حقيقية لإثبات امكانياته، وهو ما دفع اللاعب للعمل بجد أكثر من الفترة الماضية، حتى أثبت أنه جدير بالتواجد فى الزمالك.

كما تألق سامسون فى المباريات الودية التى خاضها الفريق وساهم فى فوز الفريق بها .

وكان الجهاز الفنى السابق للزمالك بقيادة أوسوريو استقر على رحيل اللاعب أول اللاعبين الراحلين عن قلعة ميت عقبة، فى الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، خاصة بعدم فشل اللاعب فى إقناع الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بإمكانياته، وعدم تقديم أوراق اعتماده منذ أن تم التعاقد معه قادمًا من نادى كاركاس الفنزويلي فى بداية الموسم الماضي.

وسبق وأعد جهاز الكرة بالزمالك تقريرًا مفصلاً عن البنينى سامسون لتسليمه لمجلس الإدارة الجديد الذى سيتم انتخابه يوم 20 أكتوبر الجاري، على أن يكون سامسون أول الراحلين عن صفوف الزمالك، سواء فى حالة حل أزمة القيد أو عدم حلها، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته، وأن استمراره يمثل عبئًا على خزينة النادي

ولكن بعد تولى معتمد جمال ورحيل اوسوريو منح الثقة للمهاجم البنينى، والذى عاد للصورة مرة أخرى.