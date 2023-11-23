شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. القناة يرفض استقالة سامر عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم، الثقة في سامر عبد الرحمن المدير الفني للفريق للاستمرار في منصبه ورفض استقالته بعد الهزيمة من مكادى في إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى المحترفين.

وكان سامر عبد الرحمن قدم استقالته بعد مباراة فريقه أمام مكادى الذى خسرها بهدفين مقابل هدف، في الجولة التاسعة من دورى المحترفين، إلا أن مجلس إدارة القناة رفضها وطالبه بالاستمرار وتجديد الثقة فيه لاستكمال المشوار.

ويحتل فريق القناة المركز التاسع في ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 12 نقطة، جمعها من 9 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

وشهدت مباريات الجولة التاسعة تسجيل 32 هدفا فى المباريات العشرة التى أقيمت، كما جاءت مباريات حرس الحدود ومصر المقاصة بالنتيجة الأعلى بالدورى بعدما فاز الفريق العسكرى 6 / 2، أحرز فيها محمد النجيلى لاعب حرس الحدود الهاتريك الثالث فى المسابقة، وجاءت مواجهة المصرية للاتصالات وبترول أسيوط في الوصافة بـ5 أهداف بعدما انتهت بفوز البترول بثلاثة أهداف مقابل هدفين للاتصالات، في حين سجلت مواجهة أسوان وأبو قير للأسمدة التعادل السلبى الوحيد في الجولة.

نتائج مباريات الجولة التاسعة في دورى المحترفين..

بتروجت 1/ 1 السكة الحديد

أسوان 0/ 0 أبو قير للأسمدة

حرس الحدود 6/ 2 مصر المقاصة

بروكسى 2/ 1 النصر للتعدين

غزل المحلة 2/ 1 لافيينا

جمهورية شبين 1 / 2 راية

دكرنس 1/ 1 طنطا

النجوم 1/ 2 وادى دجلة

الاتصالات 2/ 3 بترول أسيوط

مكادى 2/ 1 القناة