شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية البنك فى المصرى على طاولة أيمن الرمادى قبل موقعة دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، على دراسة فريق البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى، استعدادا لمواجهة الأسبوع السابع من منافسات دورى nile، المقرر لها 1 ديسمبر المقبل.

ووضع أيمن الرمادى مباراة البنك الأهلى أمام المصرى والتي فاز فيها برباعية نظيفة أمامه لدراسة طريقة اللعب الخاصة بطارق مصطفى ونقاط القوة والضعف، وكيفية إغلاق مفاتيح القوة والتي ظهرت أمام المصرى.

رفض أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، الحديث عن ملف الصفقات الجديدة فى الوقت الحالي إلى بعد انتهاء مباريات السوبر المصرى الذى سيشارك فيه الفريق في الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر المقبل.

ويسعى أيمن الرمادى لتجهيز فريق سيراميكا خلال الفترة الحالية، من أجل مواصلة العروض الرائعة التى يقدمها الفريق منذ بداية الموسم والسعى للتقدم فى الترتيب.

يفقد فريق سيراميكا خدمات رجب نبيل مدافع الفريق أمام البنك الأهلى فى إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة دورى Nile، بسبب الإيقاف بعد الطرد أمام الأهلى، ويجهز سعد سمير للدفع به لتعويض غياب رجب نبيل.

بدأ سيراميكا مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة من الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، ثم التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما، ثم الفوز على الداخلية برباعية نظيفة، ثم الخسارة من طلائع الجيش بهدف نظيف، ثم الفوز على بيراميدز بهدفين نظيفين، ثم الهزيمة من الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.