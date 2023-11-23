شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى القائمة الأولية لمنتخب الشاطئية لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.

وتضم القائمة الأولى لكاس العالم كلا من:

زيزو الصباح، محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفى عبده، أحمد حمدى، مصطفى سمير، إسلام أحمد، مصطفى أحمد، مصطفى على صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، حسام باولو، الحسينى طه، هيثم عاطف كوستا، عبدالرحمن حسن الشافعى، محمد عبد النبى، إسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، محمد السيد أبو المعاطى ومحمود عماد.

وتحدد القائمة النهائية للاعبين يوم 5 فبراير المقبل طبقا لتعليمات الاتحاد الدولى.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة.

وسيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.

وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التى أقيمت فى موزمبيق العام الماضى.