شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه الشمس غدا فى آخر تجاربه الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الداخلية مباراة ودية غدا الجمعة أمام نظيره الشمس، الذي يلعب في دوري المظاليم، في آخر تجاربه الودية خلال فترة توقف الدوري، ضمن التحضير لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

ولعب الداخلية ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري من أجل الحفاظ على حساسية المباريات وتجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا ، وكذلك تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين.

وبدأ مسئولو نادي الداخلية مناقشات ملف تدعيمات الفريق الشرطي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من خلال معرفة متطلبات الفريق والمراكز التي تحتاج للدعم، واللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم خلال يناير المقبل، من أجل سد النقص في الخطوط التي يعاني منها الفريق في الفترة المقبلة.

ويعقد عثمان الدسوقي مدير الكرة بنادي الداخلية والمشرف العام على فريق الكرة جلسة جديدة مع هيثم شعبان المدير الفني، من أجل معرفة احتياجاته الفنية من الصفقات المطلوبة، واللاعبين المستهدف التعاقد معهم، ووضع أكثر من بديل للأسماء المطلوبة في كل مركز، من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني.

ويحاول مسئولو نادي الداخلية تلبية احتياجات المدير الفني قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، والتعاقد مع أكثر من لاعب مميز سواء من أندية الدوري الممتاز أو دوري المحترفين، وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني، من أجل حل المشاكل الفنية والثغرات في بعض المراكز التي يعاني منها الفريق الشرطي.