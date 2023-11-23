شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المهاجمين المحليين المرشحين لتدعيم الأهلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي أكثر من مهاجم محلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل تدعيم خط الهجوم في ظل الحاجة إلى مهاجم محلي.

جاء تفكير الأهلي في التعاقد مع مهاجم محلى، في ظل صعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر، لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، ووجود الخماسي أنتونسي موديست،على معلول،اليو ديانج ،بيرسي تاو ورضا سليم.

ويتصدر قائمة المهاجمين المرشحين لتدعيم الأهلي في يناير أحمد أمين قفة لاعب إنبي وأحمد عاطف مهاجم فيوتشر، ومعهما بلال مظهر لاعب باناثينايكوس اليوناني ويفاضل مسئولي القلعة الحمراء بين أكثر من لاعب من أجل حسم احتياجاته في الميركاتو الشتوي.

ويرغب الأهلي في تدعيم خط الهجوم بسبب استمرار الأزمة الهجومية، مع تراجع مستوى أنتوني موديست وصلاح محسن، وغياب محمود كهربا عن المشاركة في مباريات الدوري بسبب الإيقاف.

وارتبط أكثر من أسم آخر بالانتقال للأهلي مثل مروان حمدي لاعب المصري وأحمد ياسر ريان، ولكن هذه الأسماء غير مطروحة على طاولة مسئولي القلعة الحمراء في ضم أيا منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.