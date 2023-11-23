في أول ظهور في دوري أبطال أفريقيا.. "ماذا قدم موديست مع الأهلي؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستهل النادي الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا، ويخوض أول مواجهة أمام فريق ميدياما الغاني، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، السبت القادم على ملعب استاد السلام.



وانتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران الفريق بعد انتهاء الراحة والإجازة التي حصلوا عليها، قبل انطلاق فترة التوقف الماضية.

يعود الفريق الأول بنادي الأهلي لاستئناف تدريباته، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني، والذي سيشهد مشاركة اللاعبين الدوليين العائدين من معسكرات منتخبات بلادهم.



ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق ميدياما الغاني، قبل المواجهة المرتقبة بعد غد السبت.



وشارك المهاجم الفرنسي أنتوني موديست في التدريبات الجماعية أول أمس الثلاثاء، والذي ظهر عليه نزول كبير في الوزن.



ومن المتوقع أن يعلن كولر قائمة فريق الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني، والتي ستضم الثنائي الهجومي أنتوني موديست ومحمود حسن كهربا.



ويشارك موديست مع الأهلي لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا، والتي متوقع أن تشهد ظهوره في مباراة ميدياما الغاني، على ملعب السلام الدولي.



وإليكم أبرز أرقام موديست مع الأهلي قبل المشاركة الأولى في دوري أبطال أفريقيا



شارك موديست مع الأهلي في 9 مباريات، هذا الموسم، منهم 4 مباريات في الدوري المصري سجل فيها هدف وحيد أمام الجونة في الجولة الماضية، ولم يصنع أي أهداف.



ولعب موديست مع الأهلي في كأس مصر مباراة وحيدة أمام إنبي في نصف النهائي وسجل هدف وحيد أيضًا، ولم يصنع أي أهداف.



كما لعب مع الأهلي 3 مباريات في الدوري الأفريقي، أمام سيمبا التنزاني، وصن داونز الجنوب أفريقي، ولم يسجل أو يصنع أهدافًا، بإجمالي عدد دقائق في البطولات الثلاث 389 دقيقة.



وانتقل أنتوني موديست إلى بوروسيا دورتموند وشارك في موسم واحد عقب رحيل المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.



وشارك موديست مع بروسيا دورتموند في 19 مباراة، أحرز فيها هدفين فقط، وقضى باقي مدته مصابًا.