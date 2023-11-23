شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائى بطولة نادى هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، أمينة عرفي، محمد الشربيني، وعلي أبو العنين، إلى الدور نصف النهائي ببطولة نادي هونج كونج للاسكواش، والتي تستضيفها هونج كونج خلال الفترة بين 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. وجاءت نتائج المصريين في ربع النهائي كالتالي: فوز أمينة عرفي على الماليزية راشيل أرنولد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-2, 14-12, 11-2. فوز محمد الشربيني على لاعب هونج كونج هنري ليونج بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 5-11, 11-7, 11-3, 11-5. فوز علي أبو العنين على لاعب هونج كونج تسز كوان لو بنتيحة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 11-5.

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