شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بزيه الأساسى ومازيمبى "أبيض فى أسود" بلقاء دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارسه اللون الأصفر الكامل، فيما يظهر مازيمبي بالقميص الأبيض في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وصول كلا الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف على أقصى تقدير، مع تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب.

فى سياق متصل، يدرس البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عدة حلول لتعويض غياب الثنائي مصطفي فتحي ووليد الكرتي عن مواجهة مازيمبي الكونغولي ويضع باتشيكو الاستعانة بخدمات رضا بوبو العائد من إصابة طويلة "فتق رياضي" بجوار رمضان صبحي ضمن أبرز الحلول لتعويض غياب مصطفي فتحي ووليد الكرتي، خاصة وان رمضان صبحي يجيد اللعب في أكثر من مركز، كصانع ألعاب أو جناح، فيما يلعب بوبو في وسط الملعب.

كما يسعي الجهاز الفني لتجهيز الجنوب افريقي فخري لاكاي قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، حيث يرغب الجهاز الفني في الإستعانة بخدمات اللاعب في مواجهة مازيمبى، خاصة في ظل الغيابات العديدة.

وحدد الجهاز الفني لبيراميدز برنامج تأهيل مكثف للجنوب أفريقي فخري لاكاي لتجهيزه بعد الإصابة التي كان يعاني منها بمزق فى العضلة الخلفية، وأدت لغيابه عن صفوف فريقه منذ مواجهة سيراميكا فى في إطار الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.