شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الأهلى فى تدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الشتوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي مركز قلب الدفاع ضمن المراكز التي يرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تدعيمها خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، في ظل معاناته من نقص في الخط الخلفي لعدة أسباب.

ورغم وجود عدد 4 لاعبين في مركز قلب الدفاع وهم محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي، ولكن كولر يرغب في تدعيم هذا المركز، لأكثر من سبب أولها كثرة إصابة محمود متولي وغيابه لفترات طويلة، وتباين مستوى رامي ربيعة وتعرضه للإصابات أحيانا.

الأهلي لا يضع مركز قلب الدفاع كأولوية في تدعيمات يناير، لاسيما مع عدم وجود أسماء لامعة في الدوري المصري، وترتكز خطط إدارة الكرة بالقلعة الحمراء على الاعتماد على اللاعبين الشباب في قطاع الناشئين، ولكن يحتاج إلى ضم مدافع ولديه عدة خطط أبرزها إعادة النظر في مواهب قطاع الناشئين.

يوجد أكثر من لاعب أولهم معتز محمد لاعب منتخب الشباب، والذي يتدرب بالفعل مع الفريق الأول، ومعهم ثنائي فريق الشباب مواليد 2003 عبد الرحمن رشدان ومحمد شرقية، كما يوجد أكثر من أسم آخر مثل أحمد عابدين لاعب منتخب الشباب مواليد 2005 وعبد الله بستانجي وإبراهيم عبد الحكيم، وجميعهم لديهم إمكانيات فنية عالية.

ومن الأسماء المطروحة لتدعيم دفاع الأهلي من خارج القلعة الحمراء؟

هناك تفكير في أكثر من اسم مثل أسامة جلال لاعب إنبي، لاسيما وأن اللاعب لم يحسم مسألة تجديد عقده مع ناديه حتى الآن، وكذلك التفكير في استعاد أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا مقابل دفع مبلغ معين في عقد بيعه قبل بداية الموسم الماضي، وأخيرا التفكير في استعادة محمد مغربي بعد انتهاء إعارته إلى سموحة، وهو ما سيتم حسمه في الصيف المقبل.