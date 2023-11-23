شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: رحيل مكى جاء بمباركة أحمد سامى ولا أتدخل فى عمل جهاز سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة أن رحيل أحمد حسن مكى المدرب العام لفريق الكرة جاء بالإتفاق مع أحمد سامى المدير الفنى للموج الأزرق خلال الفترة الماضية وهو ما وافق عليه الأخير فى ظل امتلاك الأول لعرض من أحد أندية القسم الثانى السعودى.

وأضاف عامر فى تصريحات خاصة أنه لا يتدخل مطلقا فى تشكيل الجهاز المعاون للمدير الفنى وأن رحيل أحمد مكى أو غيره من داخل الجهاز الفنى لسموحة هو سلطة مطلقة للمدير الفنى فقط وأنه لا يستطيع فرض أى اسم عليه حتى يعمل فى استقرار مع الأسماء التى يختارها بنفسه، مضيفا أنه لا يعرف ما إذا كان أحمد سامى سيضيف فرد جديد لجهازه أم لأ.

وأشاد فرج عامر بمجهود أحمد حسن مكى خلال فترة تواجده بسموحه عندما كان لاعبا أو مدربا متمنيا له التوفيق فى تجربته الجديدة بالدورى السعودى.

وعن أداء سموحة بالدورى شدد عامر أن الفريق سيظهر بنيولوك جديد عقب العودة للمباريات بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية مؤكدا أن الجهاز الفنى خاض العديد من المباريات الودية وحقق الفوز فيها جميعا.