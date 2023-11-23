شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. المصرى يواجه تليفونات بنى سويف وديا استعدادًا لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، الاتفاق مع نظيره بنادي تليفونات بني سويف، على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر غدا الجمعة على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل على ستاد برج العرب ، علمًا بأن المصري كان التقى وديا أمس الأربعاء بنظيره فريق فاركو وهي المباراة التي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بثلاثية نظيفة سجلها غيلاس جناوي ومحمد الشامي واسلام عطية.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.