شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 23/ 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي أكثر من مهاجم محلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل تدعيم خط الهجوم في ظل الحاجة إلى مهاجم محلي.
اختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.
سامسون يقترب من البقاء مع الزمالك
عمرو السولية يقترب من دخول قائمة مباراة ميدياما الغانى
اقترب عمرو السولية لاعب الأهلى من دخول قائمة فريقه استعدادا لمباراته ضد ميدياما الغانى يوم السبت المقبل، فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته التامة للمشاركة فى المباريات.
ياو أنور ينتظم في تدريبات الإسماعيلى غدا بعد انتهاء مشاركته مع توجو
يعود التوجولى ياو أنور مهاجم النادى الإسماعيلى، غدا الجمعة، للمشاركة في التدريبات الجماعية للدراويش بعد انتهاء مشاركته مع منتخب توجو أمام السودان والسنغال في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
كشف الإعلامي أحمد شوبير، أولويات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أن الأهلي رغب في ضم مهاجم صريح ومدافع واحتمالية ظهير أيسر، وحال انضمام عمر كمال عبد الواحد قد يتم التراجع عن تدعيم هذا المركز، مشيرا إلى أنه ينظر إلى عبد الواحد لتدعيم الناحية الهجومية.
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