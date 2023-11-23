7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 23/ 11 / 2023

اختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.

سامسون يقترب من البقاء مع الزمالك

ابتعد سامسون اكينولا لاعب فريق الزمالك عن قائمة المرشحين للرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوى فى ظل المستوى الذى ظهر به فى الفترة الأخيرة سواء فى المباريات الودية او أمام بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر.

عمرو السولية يقترب من دخول قائمة مباراة ميدياما الغانى

اقترب عمرو السولية لاعب الأهلى من دخول قائمة فريقه استعدادا لمباراته ضد ميدياما الغانى يوم السبت المقبل، فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته التامة للمشاركة فى المباريات.

ياو أنور ينتظم في تدريبات الإسماعيلى غدا بعد انتهاء مشاركته مع توجو