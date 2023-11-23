شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى محيلبة يتوج بفضية كأس العالم للرماية فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الرامي عزمى محيلبة لاعب منتخب الرماية بالميدالية الفضية بمنافسات الإسكيت ببطولة كأس العالم المقامة فى قطر .

وحقق عزمى محيلبة، لاعب المنتخب الوطنى للرماية، برونزية منافسات الإسكيت ببطولة العالم أغسطس الماضى فى أذربيجان ليواصل إنجازاته العالمية.

يعد الرامى عزمى محيلبة صائدا للبطولات فى لعبة الرماية فى مصر لما يحققه من إنجازات دولية وأفريقية لصالح اللعبة، آخرها حسم مبكر لمقعد مصر فى أولمبياد باريس 2022.

عزمى محيلبة من أسرة تربت على رياضة الرماية منذ الصغر، حيث إنه الشقيق الأصغر للاعب عبد العزيز محيلبة بطل الرماية أيضا.

محيلبة من مواليد عام 1991، ونظرا لإنجازاته وبطولات تم إطلاق اسمه على ملعب للرماية داخل نادى الصيد بالإسكندرية.

وتوج عزمى محيلبة بذهبية بطولة العالم للرماية المقامة فى كرواتيا ليحجز أول مقعد لمصر فى أولمبياد باريس 2024