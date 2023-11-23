شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية غدا بعد المران استعدادا لأبو سليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غداً الجمعة في الثانية والنصف عصراً، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وعقب المران سيختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للسفر إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بطل ليبيا.
وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي يوم السبت على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق.
وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية في ختام مران اليوم الخميس، وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة فنية، شهدت ندية وحماس من جميع لاعبي الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام بطل ليبيا.
وحرص معتمد جمال على منح اللاعبين التعليمات خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق لتلافي تكرارها في المباريات المقبلة.
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