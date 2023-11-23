سلة الأهلي يلتقي الاتحاد في إياب نصف نهائي المرتبط

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق سلة النادي الأهلي رجال بالاتحاد السكندري، في مباراة هامة مساء اليوم الخميس في اللقاء الذي يجمع الفريقين في إياب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة فريقي المرتبط بين الناديين في الثالثة عصراً.

ويسعى الفريق إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز بعد أن خسر مبارة الذهاب بنتيجة ٦١-٧٥.

وقررت إدارة النادي توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الخن لمساندة الفريق .. حيث يبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد من الواحدة ظهرًا.

على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.