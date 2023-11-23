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شتيجن يتوج بجائزتي أفضل لاعب وحارس من ماركا الإسبانية

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ياسر رشاد - القاهرة - توج الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حامي عرين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسباني، بجائزتين من جوائز صحيفة "ماركا" الإسبانية للموسم الماضي 2022/2023.

 

وكان تير شتيجن متألقًا مع فريق برشلونة الموسم الماضي وساهم بقوة في فوز الفريق الكتالوني ببطولة بعد سنوات من الغياب وفي ظل وضع اقتصادي صعب، وتوج الحارس الألماني بجائزة أفضل لاعب من "ماركا" في الحفل الذي أقيم اليوم، في مقر الصحيفة الإسبانية، وحصل على جائزة "زامورا" لأفضل حارس.

 

وتحمل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني من صحيفة "ماركا" اسم أسطورة كرة القدم بنادي ومنتخب الأرجنتين، ألفريدو دي ستيفانو.

 

وعلق تير شتيجن بعد الجائزة على إصابته، وقال: "يجب أن أنتظر لأرى كيف ستتطور إصابتي أسفل الظهر، دعونا نرى كيف ستصبح حالتي في الغد، سأتحدث مع الطاقم الطبي لأقيم حالتي".

 

بينما تحصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة على جائزة هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 23 هدفًا، في حين حصل بيدري لاعب الوسط على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني ولكن بتصويت الجماهير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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